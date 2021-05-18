Детский туристический кешбэк запустят 25 мая

https://static.news.ru/photo/f0cf6d18-b89b-11eb-a3a3-96000091f725_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Российские власти готовы запустить программу детского туристического кешбэка 25 мая. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом Владимиром Путиным, передаёт ТАСС.

Он сообщил, что программа позволит компенсировать половину цены за путёвку примерно для 357 тысяч детей.

Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая, — подчеркнул чиновник.

Ранее проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путёвки в детские лагеря опубликовал Ростуризм. В рамках программ детского туристического кешбэка выплаты могут составить до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. При этом поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.

Услуга, стоимость которой будет компенсироваться, должна удовлетворять целому ряду требований. Так, место отдыха должно работать на объектах стационарного действия, дети должны находиться там круглосуточно в течение всего срока действия путёвки. Также учреждение должно быть включено в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Поездку необходимо оплачивать при помощи карты «Мир». Срок возврата средств — до пяти дней. Перечень регионов, отдых в которых будет компенсирован, отдельно установит Ростуризм.