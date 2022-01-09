Россиянам назвали условия получения ипотеки в 2022 году

Уровень зарплаты, сфера деятельности, занимаемая должность, трудовой стаж и отсутствие долгов по кредитам — таковы основные условия получения заёмщиками ипотеки в 2022 году. Кроме того, имеет значение возраст человека. Чаще всего банки одобряют кредиты заёмщикам в возрасте от 26 до 35 лет, рассказали РБК банковские специалисты и эксперты.

Зарплата — один из важнейших показателей, на который обращает внимание банк при выдаче ипотеки. По словам экспертов, кредитные организации считают хорошим доходом для жителей крупных городов 80–100 тысяч рублей, а для Московского региона — 150 тысяч рублей.

Банк может одобрить выдачу кредита, если выплаты по нему не будут превышать 50% дохода семьи. Однако более комфортным считается условие, когда платёж составляет не более трети месячного дохода.

Банки тщательно оценивают платёжеспособность заёмщика и его кредитную историю. В связи с этим сложности при получении кредита могут возникнуть у лиц, имевших в прошлом просрочки по другим кредитам.

В 2022 году дополнительные сложности могут возникнуть у заёмщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, поскольку банки обращают на это всё больше внимания. Как и ранее, сложнее будет получить кредит тем, у кого в прошлом были просрочки по другим кредитам, — заявила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Что касается сфер деятельности заёмщика, то для банка предпочтительно, если он работает в сфере IT, в сырьевом, энергетическом или финансовом секторе. Также высокий процент одобрения кредитов у госслужащих, медработников, маркетологов, работников СМИ и рекламных специалистов.

Сложнее получить ипотеку будет тем, кто трудится в сферах, в наибольшей степени пострадавших от пандемии. Среди них — работники ресторанов, салонов красоты, автомастерских, а также частных охранных предприятий.

Ранее сообщалось, что вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предупредил о подорожании ипотеки и кредитов для непривитых россиян из-за повышения страхового тарифа. В ЦБ РФ назвали это дискриминацией, подчеркнув, что в страховом регулировании нет положений о вакцинации клиентов.