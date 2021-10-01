Россиянам могут предложить новый тип ипотеки

Центробанк и правительство прорабатывают запуск нового вида ипотеки. Как рассказала первый зампред регулятора Ксения Юдаева, россиянам могут предложить кредиты на покупку квартир и домов, соответствующих критериям экологичного жилья, пишет «Российская газета».

О планах развивать в России так называемую зелёную ипотеку сообщил ещё весной первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Он считает, что в первую очередь подобное жильё будет востребовано среди молодёжи. Швецов пояснил, что люди, которые захотят приобрести такое жильё, могут получить сниженные ставки и скидки на покупку или переоборудование уже существующего дома или квартиры в объект с повышенным уровнем энергосбережения.

По словам зампреда Центробанка, для развития этого типа ипотеки необходимо строить зелёные, экологичные дома.

Мы вместе с правительством работаем над таксономией социальных проектов и работаем над тем, чтобы можно было запустить зелёную ипотеку, — сказала Юдаева.

Ранее стало известно, что с 1 октября крупнейшие российские банки поднимут ставки по ипотеке. В Сбербанке, например, повышение базовой ставки по основным программам составит 0,4 процентного пункта (п. п.). Ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков вырастет на 0,3 п. п.

Как сообщалось в заключении Счётной палаты на отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год, ипотечный рынок в России требует пристального внимания Центробанка, так как резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию «пузыря» и ударить по финансовой стабильности и доходам граждан.