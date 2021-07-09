Россия за неделю получила $30 млн иностранного капитала

Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, за неделю составил $30 млн, неделей ранее этот показатель составил $70 млн. Об этом говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

По итогам недели инвестирующие в Россию фонды продемонстрировали оттоки в размере $150 млн. Уточняется, что в основном они пришлись на фонды под активным управлением. Эксперты отмечают, что отток стал результатом реклассификации фондов / внутренней реструктуризации.

Недавно стало известно, что почти половина немецких компаний (47%), работающих в РФ, собираются совершить инвестиции в России в размере не менее 840 миллионов евро. Основные сферы для вливания капитала — это IT, фармацевтика и сельское хозяйство. Также около половины компаний собираются увеличить свой штат сотрудников, отмечается в исследовании Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП).