Россия согласилась на перенос встречи с ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/0b40e716-a386-11ea-b6b6-fa163e074e61_660.jpg ОПЕК+ Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Представители России согласились на перенос встречи ОПЕК+ на более ранний срок, согласно которому она пройдёт на неделю раньше.

По данным источников агентства Reuters, российская сторона согласилась о переносе встречи, которую предложил президент Конференции ОПЕК министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб, с 9-10 июня на 4 июня 2020 года, сообщает «Коммерсант».

Ранее министры ОПЕК+ обсуждали перенос встречи, которая станет первой после начала действия новой сделки по сокращению добычи нефти, на более ранний срок. Отмечается, что инициатива переноса принадлежит президенту Конференции ОПЕК. Прежде чем предложить новую дату встречи Алжира Мохамед Аркаб посоветовался с несколькими министрами, писал NEWS.ru ранее.

Также сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин опроверг нехватку нефти из-за снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Он заявил, что компания выполнит все свои обязательства по заключённым контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов перед российскими и международными контрагентами.