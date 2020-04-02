Россия продолжит диверсифицировать экспорт энергоносителей

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Российские банки предупредили ЦБ о выпадающих доходах из-за введения кредитных каникул для заёмщиков. Они просят у регулятора компенсирующие послабления, но тот считает, что отсрочка по платежам не ухудшит финансовую устойчивость банков. Об этом рассказал зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе заседания Совета Федерации.

Эта отдельная мера безотносительно остальных мер, которые принимаются, не может повлиять на платежеспособность банков и привести к критической ситуации. Но есть и другие программы, которые также накладывают на банки определённую...