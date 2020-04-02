Россия продолжит диверсифицировать экспорт энергоносителей

Российская Федерация будет развивать технологии добычи нефти, газа и угля, а также производства СПГ и продолжит диверсификацию экспорта энергоносителей. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Об этом он сообщил в четверг на заседании кабмина.
Мы продолжим развивать технологии добычи нефти, газа, угля, производства СПГ, диверсифицировать экспорт энергоносителей. И одновременно будем продолжать газификацию российских регионов, — цитирует Мишустина РИА Новости.
Ранее министерство энергетики России рассмотрело стресс-сценарий снижения спроса на энергоресурсы. Главная задача ведомства сейчас — это мониторинг рынка. С таким заявлением 2 апреля выступил министр энергетики РФ Александр Новак, писал NEWS.ru.