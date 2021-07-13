Россия не избавилась от нефтяной иглы

Снижение доли нефтегазового сектора в бюджете России не говорит о том, что страна слезает с нефтяной иглы. Кроме того это не является следствием роста других секторов экономики. Об этом «Радиоточка НСН» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Когда мы говорили про нефтяную иглу, мы имели в виду не долю в ВВП России, а долю в бюджете. Под нефтяной иглой подразумевалось, что нефтегазовые доходы составляли около половины всего федерального бюджета, — отмечает эксперт.

Несмотря на то, какая доля будет у нефтегазового сектора в бюджете страны на граждан это никак не влияет. Главное — это система распределения национального богатства. Все остальные данные по ВВП нужны лишь для красивой статистики.

Кроме того в течение нескольких лет доходы от нефти и газа составляют около 40% бюджета страны. Однако это происходит не из-за развития определённых отраслей экономики. В частности снизились объёмы поставок за рубеж и из-за ситуации с коронавирусом цены на нефть и газ упали до самого низкого уровня.

Благодаря этим факторам: объёмы, помноженные на цену — доля в бюджете стала ещё меньше, — заключил Пикин.

Ранее была названа доля нефти и газа в российском ВВП. Так, в 2019 году доля нефтегазового сектора в ВВП составила 19,2%, в 2020 году — 15,2%. В рублях эта доля в прошлом году составила 16,3 трлн рублей из 107 трлн рублей.