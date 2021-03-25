Россия может ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло

https://static.news.ru/photo/67bfe22a-8d60-11eb-a5f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ может с 1 сентября 2021 года ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло, рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что аналогичные меры с 1 июля вступят в силу в отношении семян подсолнечника. С 9 января по 30 июня 2021-го экспортные пошлины на подсолнечник и рапс повысили с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну.

На подсолнечное масло текущая экспортная пошлина не вводится в расчёте на договорённости с производителями [о стабилизации цен на масло и сахар], что они обеспечат внутренний рынок при этой дополнительной субсидии, что никаких проблем с поставкой на внутренний рынок ни в объёмах, ни в цене не будет, — цитирует его ТАСС.

Руководитель ведомства также прокомментировал продление соглашений по стабилизации цен на сахар и масло — это необходимо на фоне рисков резкого скачка стоимости данных товаров после выхода из договора. Решетников отметил, что принято не только решение о пролонгации документов, но и о субсидиях производителям сахара, а также бутилированного масла.

Накануне Министерство промышленности и торговли выступило против государственного регулирования цен на продукты. Тем не менее соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, заключённые в декабре 2020 года, сыграли свою роль, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов. В декабре 2020 года правительство объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Среди них были соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Они действуют до апреля 2021 года и закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Ранее, как писал NEWS.ru, Евтухов сообщил, что Минпромторг намерен постепенно отказаться от госрегулирования цен на сахар и подсолнечное масло. Это не может произойти одномоментно, так как мировая конъюнктура пока не способствует снижению их стоимости. Сейчас речь идёт о том, чтобы продлить соглашения: на сахар — на два месяца, а на подсолнечное масло — до октября.