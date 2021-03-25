Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты

https://static.news.ru/photo/e761cbf4-8d4e-11eb-95fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли выступает против государственного регулирования цен на продукты. Тем не менее, соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, заключенные в декабре 2020 года, сыграли свою роль, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Позицию Минпромторга он озвучил в ходе дискуссионной панели «Регулирование FMCG рынка» в рамках бизнес-форума Catman Russia 2021.

Мне кажется, что соглашения свою роль выполнили. Но на будущее все равно хочу сказать: наше министерство против государственного регулирования цен, это точно, — цитирует Евтухова ПРАЙМ.

В декабре 2020 года правительство объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Среди них были соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Они действуют до апреля 2021 года и закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Ранее, как писал NEWS.ru, Евтухов сообщил, что Минпромторг намерен постепенно отказаться от госрегулирования цен на сахар и подсолнечное масло. Это не может произойти одномоментно, так как мировая конъюнктура пока не способствует снижению их стоимости. Сейчас речь идёт о том, чтобы продлить соглашения: на сахар — на два месяца, а на подсолнечное масло — до октября.