Минпромторг поэтапно откажется от контроля за ценами на сахар и масло

https://static.news.ru/photo/d1d3a962-8cac-11eb-bfd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли намерено постепенно вернуться к рыночному регулированию цен на сахар и подсолнечное масло. Это не может произойти одномоментно, так как мировая конъюнктура пока не способствует снижению их стоимости, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Он пояснил, что «речь идёт о продлении соглашений, но при этом фокус может быть сделан на участии в них крупных и средних ретейлеров».

Рассматривается продление соглашений по сахару на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года, — приводит слова Евтухова ТАСС.

Замминистра добавил, что уже проведены консультации с торговыми сетями по продлению действия соглашений. Сейчас по поручению правительства специалисты разбираются, какова потребность ретейлеров в такой продукции, чтобы обеспечить спрос.

В декабре 2020 года правительство объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Среди них были соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Они действуют до апреля 2021 года и закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что магазины начинают сталкиваться с перебоями в поставках сахара и масла по фиксированным ценам. В первую очередь это касается региональных компаний и несетевой розницы. В Минсельхозе, в свою очередь, заверили, что участники соглашения о ценах на сахар отгружают продукцию в необходимых объёмах.