России предсказали достижение рекорда по добыче нефти

Россия сможет достичь рекордных показателей по добыче нефти и газового конденсата уже к лету 2022 года. Такой прогноз дала норвежская консалтинговая компания Rystad Energy, передаёт ТАСС.

По мнению аналитиков, решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи позволяет России оправиться от сокращения показателей, которое было связано с пандемией коронавируса.

Как показывает анализ, проведённый Rystad Energy, страна идёт к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц — 11,6 млн баррелей в сутки, — говорится в сообщении.

При этом на достижении рекорда рост не остановится и к середине 2023 года добыча достигнет показателя в 12,2 млн баррелей в сутки. Среднегодовой уровень добычи в этот год также достигнет рекорда в 12,16 млн баррелей в сутки. Таким образом, всего за год в России добудут около 600 млн тонн нефти и конденсата. Последний рекорд по этому показателю был установлен в 2019 году и составлял 568 млн тонн.

Эксперты считают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе рост добычи будет обеспечен новыми проектами «Роснефти» и «Газпромнефти». Компаниям будет трудно возобновить добычу на месторождениях, где её остановили из-за обязательств в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что Вашингтон призовёт страны ОПЕК+ увеличить объёмы нефтедобычи. Сотрудники американской администрации на этой неделе провели переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран по этому вопросу. Такое решение было обусловлено недостаточными темпами наращивания добычи природного ресурса в условиях «критически важного момента глобального восстановления».