«Роснефть» заключила договоры на поставку нефти в Польшу и Чехию

https://static.news.ru/photo/db794d92-8abd-11ea-9b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» в 2019 году заключила договоры на поставку нефти в Польшу общим объёмом до 12 млн тонн и в Чехию — до 15,1 млн тонн.

Компания также открыла офис в Сингапуре для развития торговли нефтью и нефтепродуктами, поставки сырья в восточном направлении в 2019 году уже составили 79,7 млн тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчёт «Роснефти».

Как писал NEWS.ru, в период с 20 по 24 апреля в рамках программы обратного выкупа (buyback) «Роснефть» приобрела 6,342 млн ценных бумаг, из них — 2,8345 млн акций и 3,508 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР). Общая стоимость выкупа составила $25,8 млн, исходя из средневзвешенной цены в $4,06 за бумагу. В настоящее время на балансе дочерней компании «Роснефти» «РН-Капитал» находятся 29,875 млн ценных бумаг (17,046 млн обыкновенных акций и 12,829 млн ГДР). «Роснефть» начала реализацию программы обратного выкупа акций 23 марта и уже потратила на это $122,8 млн.