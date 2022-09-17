«Роснефть» обвинила Германию в нарушении принципов рыночной экономики «Роснефть»: передача активовкомпании ФРГ стала нарушением принципов рыночной экономики

Фото: Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

Передача активов «Роснефти» под управление регулятора Германии является нарушением принципов рыночной экономики и цивилизации. Об этом говорится в заявлении российской компании. Там отметили, что теперь «Роснефть» намерена разработать меры защиты акционеров.

«Роснефть» видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности, — говорится в релизе, размещенном на сайте компании.

Отмечается, что решение правительства Германии не носит временный характер и означает полную утрату активов. В этой связи в компании намерены разработать меры защиты акционеров, включая обращение в суд.

Также в корпорации напомнили, что регуляторы Германии признавали полное выполнение обязательств Rosneft Deutschland по поставкам нефтепродуктов. Также компания вела переговоры по новым контрактам с целью гарантии безопасности поставок. Общий объем инвестиций «Роснефти» в проекты нефтепереработки в ФРГ составил 4,6 млрд евро.

По мнению компании, решение о передаче активов под управление немецкого регулятора является незаконным. В «Роснефти» выразили котовность обсудить с ФРГ параметры нового контракта на поставку нефти приусловии оплаты уже поставленного сырья и защиты инвестиций и законных прав персонала предприятий.

Ранее сообщалось, что правительство Германии передало дочерние предприятия «Роснефти» национальному регулятору в сфере энергетики. Агентство получило доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

28 августа стало известно, что власти ФРГ создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки «Газпрома» — компании SEFE (Securing Energy for Europe, до 2022 года она называлась Gazprom Germania GmbH). Компанию создали тайно, чтобы провести национализацию быстро.