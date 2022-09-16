Кабмин ФРГ национализировал дочерние компании «Роснефти» Кабмин ФРГ передал дочерние компании «Роснефти» под управление немецкого регулятора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Германии передало дочерние предприятия «Роснефти» национальному регулятору в сфере энергетики, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Министерства экономики и защиты климата ФРГ. Таким образом, агентство получило доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

На основании закона об энергетической безопасности федеральное правительство сегодня передало компании Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) под контроль Федеральному сетевому агентству, — говорится в сообщении.

Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших компаний в этой отрасли. Министерство объяснило передачу предприятий нацрегулятору тем, что «критически важные» предприятия, работающие в сфере услуг, информационных технологий, поставщики, страховые компании, банки и бывшие клиенты больше не хотели сотрудничать ни с нефтеперерабатывающими заводами с участием «Роснефти», ни с самими немецкими дочерними компаниями «Роснефти».

Еще в марте сообщалось, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек приступил к проработке плана по национализации немецких предприятий «Газпрома», опасаясь возможного прекращения поставок российских энергоресурсов. Помимо министра разработкой плана по отказу от российских энергоресурсов занимаются и другие высшие должностные лица, которые предложили экспроприировать и национализировать дочерние предприятия «Газпрома» и «Роснефти». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проработку такого решения неприемлемой, подчеркнув, что оно принято в рамках «бандитского отъёма собственности», который происходит в том числе путём изъятия частной собственности и средств на банковских счетах.

28 августа стало известно, что власти ФРГ создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки «Газпрома» — компании SEFE (Securing Energy for Europe, до 2022 года она называлась Gazprom Germania GmbH). Компанию создали тайно, чтобы провести национализацию быстро.