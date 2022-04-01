Песков оценил возможность национализации «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»
Песков назвал неприемлемой национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»
Сергей Князев
Сергей Князев
13:18, 01 апреля 2022
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Кремль считает неприемлемой проработку в ФРГ вопроса о возможности национализации дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такое решение принято в рамках «бандитского отъёма собственности», который происходит в том числе путём изъятия частной собственности и средств на банковских счетах.
Такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать. Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой, — сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек приступил к проработке плана по национализации немецких предприятий «Газпрома», опасаясь возможного прекращения поставок российских энергоресурсов. Помимо министра разработкой плана по отказу от российских энергоресурсов занимаются и другие высшие должностные лица, которые предложили экспроприировать и национализировать дочерние предприятия «Газпрома» и «Роснефти». В проработке чрезвычайных газовых мер участвует в том числе канцлер Германии Олаф Шольц.