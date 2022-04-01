Песков оценил возможность национализации «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»

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Последствия санкций скажутся на России месяца через два, сообщил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой изданию Lenta.ru. При этом меры Центробанка эффективны для стабилизации ситуации прямо сейчас, признал он.

ЦБ действительно способен контролировать происходящее в моменте, но не в такой перспективе. То, что мы увидим дальше, — реальные последствия санкций, а не паника и психологические факторы, которые мы видели...