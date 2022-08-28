Власти ФРГ создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки «Газпрома» — компании SEFE (Securing Energy for Europe, до 2022 года она называлась Gazprom Germania GmbH). Компанию создали тайно, чтобы провести национализацию быстро, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники.
В Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии подтвердили, что знали о создании компании.
Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации, — пояснили в ведомстве.
В компанию назначили двух юристов германского подразделения международной юридической фирмы CMS, они стали управляющими директорами. Бывшая дочка «Газпрома» находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.
Ранее стало известно, что в середине июня власти Германии были готовы выделить несколько миллиардов долларов для спасения компании Gazprom Germania GmbH. Финансовая помощь ожидалась в размере $5–10 млрд. Эти средства должны были позволить стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить надежность поставок.