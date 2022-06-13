Bloomberg: Германия хочет спасти «дочку» «Газпрома»

Фото: imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

Германия готова выделить несколько миллиардов долларов для спасения бывшего подразделения ПАО «Газпром», которое теперь находится под контролем энергетического регулятора страны, сообщает Bloomberg. Отмечается, что финансовая помощь в размере $5-10 млрд могут предоставить уже на этой неделе.

Помощь Gazprom Germania GmbH может быть предоставлена ​​уже на этой неделе, а государственный банк KfW Group , как ожидается, выдаст кредит в размере от 5 до 10 миллиардов евро, — говорится в публикации.

Эти деньги помогут стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить надежность поставок после того, как Россия ограничила поставки компании «Газпром Германия», отмечает агентство.

2 мая США приостановили действие некоторых санкций, под которые попала компания «Газпром Германия» (Gazprom Germania GmbH), и разрешили заключать с ней сделки до 30 сентября текущего года. Такую возможность получили и организации, в которых «Газпрому» принадлежит доля в 50% и более.

С 1 апреля «Газпром Германия» и входящие в неё активы, имеющие системное значение для Германии, перестали контролироваться российским «Газпромом». Спустя несколько дней министр финансов ФРГ Роберт Хабек сообщил о том, что немецкая дочерняя компания и её активы, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd были переданы под управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA) Германии до 30 сентября.