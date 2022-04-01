Группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Marketing & Trading Ltd

Группа «Газпром» 31 марта прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd, сообщает пресс-служба компании. Ранее стало известно, что Министерство экономики ФРГ якобы прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы немецкие «дочки» «Газпрома».

31 марта группа «Газпром» прекратила своё участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd, — говорится в сообщении компании в Telegram.

Ранее газета Handelsblatt написала, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек приступил к проработке плана по национализации немецких предприятий «Газпрома». По информации издания, он опасается возможного прекращения поставок российских энергоресурсов.

Помимо министра разработкой плана по отказу от российских энергоресурсов занимаются и другие высшие должностные лица, которые предложили экспроприировать и национализировать дочерние предприятия «Газпрома» и «Роснефти».

При этом в Кабмин ФРГ не стал комментировать публикации о национализации «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». Однако в Кремле на эти сообщения уже отреагировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой план очень серьёзно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Он заявил, что даже проработка подобного сценария неприемлема.