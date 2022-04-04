Gazprom Germania передали под временное управление немецкого регулятора

Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление Федеральному сетевому агентству, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономики Германии Роберта Хабека. Он отметил, что это временная регулировка и данное решение было согласовано с правительством ФРГ.

Этим постановлением мое министерство <...> назначает Федеральное сетевое агентство временным попечителем группы Gazprom Germania, — заявил Хабек.

Ранее Еврокомиссия подтвердила факт проведения внезапных проверок в Германии в ряде компаний, чья деятельность связана с поставками, транспортировкой и хранением газа. Там заявили, что подобные обыски «не означают виновность компаний и не предопределяют итоги расследований». В заявлении не сказано, в каких конкретно компаниях прошли обыски, однако агентство Bloomberg назвало две дочерние компании «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH.

1 апреля стало известно, что «Газпром» потерял контроль над компанией «Астора» (Аstora), которая является оператором подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии. C 31 марта дочерние структуры «Газпрома» перестали входить в капитал компании «Газпром экспорт бизнес — сервисы», которая является единственным владельцем Gazprom Germania GmbH.