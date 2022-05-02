США разрешили сделки с «Газпром Германия» до 30 сентября Минфин США выдал лицензию на сделки с компанией «Газпром Германия» до 30 сентября

США приостановили действие некоторых санкций, под которые попала компания «Газпром Германия» (Gazprom Germania GmbH), и разрешили заключать с ней сделки до 30 сентября текущего года, сообщается на сайте американского Министерства финансов. Такую возможность получили и организации, в которых «Газпрому» принадлежит доля в 50% и более.

Все операции с участием Gazprom Germania GmbH или любого юридического лица, в котором компания владеет, как напрямую, так и косвенно, долей в 50% или более, запрещённые <...> в рамках исполнительного указа [президента США Джо Байдена] номер 14024 <...>, разрешены до 00:01 по часовому поясу Восточного побережья США (07:01 мск) 30 сентября 2022 года, — говорится в лицензии.

С 1 апреля «Газпром Германия» и входящие в неё активы, имеющие системное значение для Германии, перестали контролироваться российским «Газпромом». Спустя несколько дней министр финансов ФРГ Роберт Хабек сообщил о том, что немецкая дочерняя компания и её активы, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd были переданы под управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA) Германии до 30 сентября.

Ранее «Газпром» заявил о снижении за четыре месяца на 26,9% — до 50,1 млрд «кубов» экспорта российского природного газа в страны дальнего зарубежья на фоне отказа ряда европейских государств оплачивать поставки рублями.