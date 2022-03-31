Германия заявила о возможной национализации местных заводов «Газпрома»

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек приступил к проработке плана по национализации немецких предприятий «Газпрома», пишет Handelsblatt. По информации издания, Хабек опасается возможного прекращения поставок российских энергоресурсов. Помимо министра разработкой плана по отказу от российских энергоресурсов занимаются и другие высшие должностные лица, которые предложили экспроприировать и национализировать дочерние предприятия «Газпрома» и «Роснефти».

В среду министр экономики Роберт Хабек призвал к переходу на первый этап чрезвычайного плана из-за опасений по поводу прекращения поставок российского газа. Высшие должностные лица всё ещё прорабатывают дальнейшие шаги. Внутри правительственных кругов рассматривается вариант экспроприации и национализации дочерних заводов российских энергетических компаний «Газпрома» и «Роснефти», — пишет Handelsblatt.

В газете также уточнили, что в проработке чрезвычайных газовых мер участвует и канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ), который «опасается за безопасность поставок энергоресурсов в Германию».

Федеральное правительство хочет предотвратить массовые сбои в энергоснабжении<...>, - написали в газете.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) подтвердила факт проведения внезапных проверок в Германии в ряде компаний, чья деятельность связана с поставками, транспортировкой и хранением газа. Там заявили, что подобные обыски «не означают виновность компаний и не предопределяют итоги расследований». В заявлении не сказано, в каких конкретно компаниях прошли обыски, однако агентство Bloomberg назвало две дочерние компании «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH.В заявлении не сказано, в каких конкретно компаниях прошли обыски, однако агентство Bloomberg назвало две дочерние компании «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH.