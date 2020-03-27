https://static.news.ru/photo/f694c39a-6ff6-11ea-b914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на импортное вино будут расти постепенно, при этом проблем с поставками из-за пандемии коронавируса не произойдёт. Об этом сообщили в Роскачестве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, в первую очередь поэтапного повышения стоит ждать на недорогие вина, на 5–10% в течение первых недель.

Если ситуация с курсами валют не нормализуется, через месяц-полтора возможно и более существенное повышение цен, — говорится в сообщении.

В настоящее время на винный рынок влияет непростая ситуация с логистикой из-за вводимых странами транспортных ограничений в качестве мер по сдерживанию коронавируса. Практически весь объём импортных вин проходит через Прибалтику, на складах которой наклеиваются российские акцизные марки. Сейчас в странах ЕС уже выстроились колонны из грузовиков, ожидающих очереди на проезд в сторону России, поэтому часть алкоголя может добраться с опозданием. Тем не менее глобального дефицита вина на рынке в ближайшие месяцы ждать не стоит.

В Роскачестве также посоветовали россиянам не закупаться вином впрок, поскольку недорогие столовые вина в домашних условиях долго не хранятся.

Ранее NEWS.ru писал, что импортёры алкоголя предупредили представителей розничных сетей о возможном увеличении стоимости продукции из-за ослабления курса рубля. Предполагается, что рост составит не менее 7%. Вместе с тем далеко не все ретейлеры готовы вслед за оптом сразу же повышать цены на спиртные напитки в рознице. Поэтому они могут потребовать от поставщиков подробного обоснования такого решения либо вовсе отказаться от закупок по увеличенной стоимости. Таким образом, в магазинах ценники могут измениться гораздо позже.