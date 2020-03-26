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Импортёры алкоголя предупредили представителей розничных сетей о возможном увеличении стоимости продукции из-за ослабления курса рубля. Предполагается, что рост составит не менее 7%.

Вместе с тем далеко не все ретейлеры готовы вслед за оптом сразу же повышать цена на спиртные напитки в рознице. Поэтому они могут потребовать у поставщиков подробного обоснования такого решения либо вовсе отказаться от закупок по увеличенной стоимости. Таким образом, в магазинах ценники могут измениться гораздо позже, пишет «Коммерсант».

Между тем, как считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост стоимости импортного алкоголя может произойти только после того, как он закончится на складах, на что может уйти несколько месяцев.

При этом там подчеркнули, что повышения цен на российский алкоголь не предвидится.

В АКОРТ утверждают, что доля импортного вина на рынке не превышает 20%, а крепкого алкоголя — нескольких процентов.

Ранее, как писал NEWS.ru, представители независимых АЗС предложили вернуть автозаправочным станциям право на продажу алкоголя. Такую необходимость обосновали ситуацией с распространением коронавируса.