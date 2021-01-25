Рекордный объём рефинансирования ипотеки регистрируется в России

https://static.news.ru/photo/0dfa150a-5ef1-11eb-b891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём рефинансирования ипотечных кредитов в 2020 году составил 234 тысячи и достиг рекордной суммы — примерно 600 млрд рублей.

Согласно данным компании ДОМ.РФ, в общей сложности россияне взяли в прошлом году 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю ипотечного рынка в стране. Доля рефинансирования достигла 13,7% против 6,8% в 2019 году.

Ипотечный портфель в стране остаётся на высоком качественном уровне. Так, доля просроченной задолженности по ипотеке более 90 дней составляет менее 1,4%, в том числе по кредитам на первичном рынке — менее 1,1%, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вопреки кризису в 2020 году жители России взяли рекордное количество ипотечных кредитов и поставили новый рекорд по объёму ипотечного кредитования. За 12 месяцев гражданам РФ было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% больше, чем годом ранее. Объём кредитования вырос на 50% в годовом выражении — до 4,3 трлн рублей.