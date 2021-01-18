Россияне в 2020 году взяли рекордные объёмы ипотеки, несмотря на кризис

https://static.news.ru/photo/41a0a172-5991-11eb-8e8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопреки кризису в 2020 году жители России взяли рекордное количество ипотечных кредитов и поставили новый рекорд по объёму ипотечного кредитования. За 12 месяцев гражданам РФ было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% больше, чем годом ранее. Объём кредитования вырос на 50% в годовом выражении — до 4,3 трлн рублей.

Это абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка в России, — приводит издание «Новые Известия» слова аналитиков центра ДОМ.РФ.

Отмечается, что рост спроса на ипотеку был вызван значительным снижением ставок и программой господдержки. Отмечается, что по оценкам экспертов, средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке жилья снизилась с 9,3% до 8,1% годовых, а на рынке новостроек — с 8,3% до 5,9%.

Помимо льготной программы ипотеки под 6,5%, спонсируемой государством, на снижение ставок повлияло решение ЦБ по смягчению кредитно-денежной политики. При этом рост спроса на ипотечные кредиты привёл к росту цен на недвижимость.

Ранее NEWS.ru писал, что программу льготной ипотеки в России продлили до 1 июля 2021 года. В рамках указанной программы гражданам выдаются средства на покупку квартиры в новостройках. Россияне из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут взять кредит на максимальную сумму в 12 млн рублей. В других регионах ипотечный «потолок» — 6 млн.

Граждане должны иметь первоначальный взнос в объёме не менее 15% от общей стоимости жилья. Государство возместит банкам разницу между рыночной ставкой и льготной в 6,5%.