Рекордный экспорт в США оказал поддержку курсу рубля

В последние дни рубль продемонстрировал некоторое укрепление по отношению к доллару, чему способствовали рекордные показатели экспорта в США. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
К 11:30 30 июля на Московской Бирже курс доллара к рублю снизился на 0,24% — до 72,97 рубля за доллар. Накануне курс доллара опустился на 0,47%, остановившись на отметке в 73,14 рубля за единицу.
Рубль
Также укреплению рубля способствовали объёмы экспорта из России. По данным таможенной службы США, импорт из РФ по итогам первых пяти месяцев 2021 года составил $11,5 млрд, что в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлого года. Так, поставки нефти увеличились на 78% благодаря высокому спросу и восстановлению деловой активности. В ближайшее время курс рубля будет колебаться в диапазоне от 73 до 75 рублей за доллар.
Ранее эксперт заявил, что рубль находится в «стабильном коридоре», что исключает серьёзные колебания по отношению к другим валютам. На курс валюты повлияли недавнее повышение ключевой ставки, стоимость энергоносителей и макроэкономические индикаторы, которые свидетельствуют о темпах восстановления экономики. При этом явного тренда на повышение или понижение курса по отношению к доллару или евро нет.