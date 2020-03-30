https://static.news.ru/photo/b24989ee-725f-11ea-a87b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому регионы могут получить право самостоятельно определять налоговый режим для самозанятых. Автора правовой нормы стали глава комитета Госдумы по бюджетам и налогам Андрей Макаров и член Совфеда Николай Журавлёв.

В документе отмечается, что данный режим налогообложения является востребованным, так как он позволяет самозанятым гражданам легализовать свою деятельность с минимальными издержками. Также у них появляется возможность заниматься собственным делом в удобной для себя форме. Самозанятый может пройти регистрацию в Сети, не требующую личного присутствия, вести бизнес без контрольно-кассовой техники, работать с учётом налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц и не только.

Предлагаемое с 1 июля 2020 года расширение территории действия эксперимента по установлению специального налогового режима не имеет своей целью получение дополнительных доходов, — цитирует ТАСС внесённый на рассмотрение законопроект.

Право регионам устанавливать налог на самозанятых предлагается передать с учётом востребованности соответствующего режима у жителей того или иного субъекта РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин согласилсяс идеей приравнять самозанятых россиян к другим бизнесменам в вопросах ограничений на их аресты по экономическим делам. Политик озвучил предложение во время беседы с предпринимателями.