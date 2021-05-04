Региональные авиакомпании предрекли закрытие малых аэропортов

https://static.news.ru/photo/a4f5f506-ad8d-11eb-b264-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главы семи региональных авиакомпаний предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о рисках закрытия малых аэропортов и сокращения рейсов. Так, они направили главе кабмина соответствующее письмо, сообщает «Коммерсант».

Среди авторов обращения — главы работающих в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке авиаперевозчиков. По их мнению, это может произойти из-за отсутствия средств на модернизацию площадок и ужесточения мер транспортной безопасности к посадочным площадкам.

Авиаперевозчики полагают, что на дооборудование площадок уйдёт от 28,6 млрд рублей до 110 млрд рублей, а на каждый малый аэропорт в разных регионах — от 13 млн рублей до 50 млн рублей.

В Министерстве транспорта сообщили, что до октября собираются внести изменения в постановление, которые позволят снизить затраты операторов малых аэропортов за счёт ранжирования аэродромов, вертодромов и посадочных площадок в зависимости от их характеристик и объёмов обслуживания воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Росавиации могут разрешить лишать пилотов гражданской авиации свидетельств за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства РФ, правил эксплуатации самолётов, если они привели к происшествию и причинению тяжкого вреда здоровью человека и крупному ущербу.