Минтранс хочет лишать пилотов свидетельств без суда

https://static.news.ru/photo/f5300442-7658-11eb-b006-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиации могут разрешить лишать пилотов гражданской авиации свидетельств за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства РФ, правил эксплуатации самолётов, если они привели к происшествию и причинению тяжкого вреда здоровью человека и крупному ущербу.

Кроме того, под действие закона могут попасть диспетчеры и авиатехники, обслуживающие полёты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, который подготовил Минтранс.

Если закон примут, то пилотам придётся повторно проходить обучение с нуля в случае лишения свидетельства. Эксперты отрасли, опрошенные изданием, отмечают, что обучение очень дорогое — около 2–5 миллионов рублей за полный курс. И если закон примут в той редакции, в которой его предложил Минтранс, это может привести к злоупотреблениям чиновников.

По смыслу нововведений за любое нарушение ФАП Росавиация будет лишать пилотов права на труд, приостанавливая действия свидетельств фактически без возможности восстановления, потому что не разработан алгоритм восстановления аннулированного или приостановленного свидетельства, — заявил президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.

Он уверен, что у авиакомпаний появится дополнительный инструмент давления на сотрудников. Угрозы начнутся даже за мелкие и незначительные нарушения.

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