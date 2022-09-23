РБК: Россия стала третьей страной в мире по объему платежей в юанях

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Россия стала третьей страной в мире по объему платежей в юанях за пределами Китая, пишет РБК со ссылкой на отчет Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). На долю России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в августе пришлось 4,3%, в чем она уступает лишь Гонконгу (71,14%) и Великобритании (5,75%).



Существенный рост доли России в объеме платежей офшорным юанем произошел в последние пять месяцев: в апреле она оказалась на 12-м месте этого списка с долей 0,62%. По итогам июня этот показатель достиг 1,42%, в июле вырос до 3,9%,а в августе — до 4,3% На МосБирже за пять месяцев 2022 года доля юаня в объеме биржевых валютных торгов выросла в 14 раз, а объем биржевых торгов в августе достиг 1,3 трлн рублей, что сопоставимо с объемом торгов в паре евро/рубль.



Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин ожидает дальнейшего роста доли России в общем объеме платежей в юанях. Причиной тому должен стать рост импортных операций в условиях «токсичности» доллара и евро, переориентация поставок российских энергоносителей на другие рынки и риски заморозки валютных счетов отечественных компаний в рамках новых санкций.

Управляющий директор компании «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин отмечает, что Россия будет постепенно двигаться ко второму месту в рейтинге офшорных центров юаня, который может стать для нее базовой валютой. В то же время он обращает внимание на значительное замедление темпов роста доли России в платежах офшорным юанем в августе, объясняя это тем, что значительная часть операций, которые можно быстро перевести, уже переведена в юани. По его мнению, в будущем следует ожидать более постепенных темпов роста.

Ранее ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что инвестиции в китайский юань обладают определенными рисками. По его словам, в России недостаточно развита инфраструктура для использования китайской валюты. Также эксперт отметил зависимость юаня от доллара и сильную зарегулированность его со стороны государства: в дальнейшем инвесторы могут оказаться заложниками ситуаций, когда Китай, к примеру, ослабляет национальную валюту для облегчения экспорта.