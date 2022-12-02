РБК: Минобороны купило у Роскосмоса авиакомпанию «Космос» за 1 рубль

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Специальный летный отряд Минобороны приобрел у Роскосмоса контрольную долю акций авиакомпании «Космос» за 1 рубль. Продажу авиакомпании в Роскосмосе объяснили снижением загрузки авиаперевозчика со стороны предприятий отрасли из-за «внешнеэкономических факторов, пишет РБК.

Минобороны досталось 74% акций авиакомпании, еще 26% остаются у Роскосмоса. Также военному ведомству перешли долги «Космоса». Сделка состоялась еще в I полугодии 2022 года, когда главой корпорации был Дмитрий Рогозин. Переход авиакомпании под контроль Минобороны позволит обновить флот, который состоит из трех самолетов — одного Ту-134 и двух Як-42.

В следующем году авиапарк «Космоса» планируется пополнить семью машинами со вторичного рынка, это пять пассажирских Ту-204/214 и два грузовых Ил-76. Также для развития флота «Космоса» рассматриваются самолеты, которые раньше использовали авиакомпании Red Wings и «Дальавиа», последняя обанкротилась в 2008 году.

«Космос» продолжит авиаперевозки в Арктике, в том числе из Архангельска на архипелаг Новая Земля. Авиакомпания также остается авиационным оператором для ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что авиастроительная корпорация «Иркут» начнет применять при создании воздушных судов МС-21 двигатель ПД-14 и крыло из отечественного сырья. Полный цикл работ локализации производства самолетов завершится к концу 2024 года, тогда же первые заказчики получат в эксплуатацию первые машины.