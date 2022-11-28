В российской авиации начался переход на отечественные комплектующие Авиапром РФ к 2024 году получит самолет МС-21, почти полностью состоящий из «своих» деталей

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Авиастроительная корпорация «Иркут» начнет применять при создании воздушных судов МС-21 двигатель ПД-14 и крыло из отечественного сырья, рассказал замглавы компании Анатолий Гайданский. Это знаменует собой переход к импортозамещенной авиации в России, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Полный цикл работ локализации производства самолетов завершится к концу 2024 года, тогда же первые заказчики получат в эксплуатацию первые машины. Замглавы «Иркута» уточнил, что самолеты будут производить таким образом, чтобы сразу после сертификации их можно было поставить российским авиакомпаниям.

Впоследствии на самолеты будет установлено бортовое оборудование и системы отечественного производства с таким расчетом, чтобы сразу после завершения сертификации русифицированной версии самолета можно было выполнить поставки лайнеров, — уточнил Гайданский.

Топ-менеджер добавил, что использовать в отечественном авиастроении российское крыло и двигатель предложил президент России Владимир Путин.

Бывший военный летчик Виталий Соколовский ранее рассказал, что разработка летательных аппаратов компанией «Эколибри» с системой вертикального взлета и посадки может привести к распространению в крупных городах России воздушного такси. По его словам, такая технология будет применяться к летательным аппаратам небольшого размера. Эксперт отметил, что подобные летательные аппараты могут использовать во время разработки месторождений ресурсов.