Экс-летчик предрек эру воздушного такси в России Экс-летчик Соколовский: самолеты с вертикальным взлетом могут быть использованы для воздушного такси

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Разработка летательных аппаратов компанией «Эколибри» с системой вертикального взлета и посадки может привести к распространению в крупных городах России воздушного такси, рассказал «ПолитЭксперту» бывший военный летчик Виталий Соколовский. По его словам, такая технология будет применяться к летательным аппаратам небольшого размера. Эксперт отметил, что подобные летательные аппараты могут использовать во время разработки месторождений ресурсов.

Аппараты, скорее всего, будут небольшого размера <...> Предполагаю, что разработку будут использовать как воздушное такси в густонаселенных и больших городах, а также в северных районах, где добывают нефть, газ и другие ресурсы, — объяснил Соколовский.

Летчик пояснил, что в России есть немало труднодоступных территорий, где разрабатываются месторождения ресурсов. Он уточнил, что использование летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой сильно упростят задачу рабочим на таких объектах. Также Соколовский уточнил, что такие аппараты будут использоваться в малой и частной авиации, но не для перевозки большого числа пассажиров.

Компания «Эколибри» ранее сообщила о разработке первого самолета вертикального взлета и посадки. На предприятии уточнили, что в настоящее время уже ведутся испытания отдельных систем. На данный момент завершен первый этап проектирования воздушного судна. Предполагается, что судно оснастят современной российской авионикой и будет сделано в основном на производимых в России компонентах.