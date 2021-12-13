РБК: ЦБ повысит ключевую ставку до 8,5% и пересмотрит прогноз по инфляции

В декабре Центробанк повысит ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, считают большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg и РБК. Часть из них допускает, что это повышение не будет последним и регулятор продолжит ужесточать политику в 2022 году. Не исключено, что в ближайшее время Банк России пересмотрит и прогноз по инфляции.

Повышение до 8,5% — максимума с 2017 года — прогнозируют 20 из 26 опрошенных Bloomberg экспертов. Ещё трое считают, что ставка вырастет на 0,75 п. п. — до 8,25%, только же дают прогноз повышения до 8%. По одной из версий, этому будет способствовать умеренное замедление инфляции в ноябре. О сохранении ставки на нынешнем уровне или о её повышении на минимальные 0,25% не заявил никто из аналитиков.

Собеседники РБК полагают, что по итогам года инфляция превысит 8%, что станет максимумом с 2015 года. Учитывая текущие реалии, диапазон 7,4–7,9%, обозначенный регулятором в октябре, оказался под вопросом, утверждает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Согласно оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), среднегодовая инфляция в следующем году составит более 6%.



Кроме того, эксперты полагают, что декабрьское повышение ключевой ставки будет не последним. Как полагает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин, в первом квартале 2022 года регулятор может повысить ставку ещё на 0,5%, а в случае ещё большего отклонения инфляции от цели в 4% ставка может вырасти до 10%. Другие эксперты полагают, что ставка в 8,5% может сохраниться до конца следующего года, но в случае ослабления рубля и сохранения повышенных инфляционных ожиданий ЦБ может рассмотреть ещё одно повышение.

Что же касается возможного снижения ставки, то, по мнению «Ренессанс Капитала», это может произойти уже в третьем квартале 2022-го. К концу следующего года она может составить 7%, а к концу 2023-го — 5,5%. Коныгин считает, что в четвёртом квартале 2022 года ключевую ставку снизят до 8% по мере охлаждения внутреннего спроса, а также с восстановлением рынка производства товаров и услуг.

Ранее эксперты заявили, что инфляция может увеличиться из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса, несмотря на замедление потребкредитования. Также на ситуацию влияет низкое замедление роста цен. Повышая ключевую ставку, ЦБ намерен снизить доступность кредитов, которые позволяют гражданам не отказываться от покупок и провоцируют рост цен.