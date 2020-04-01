Путин сказал, от кого ждёт решений по смягчению ситуации на рынке нефти

https://static.news.ru/photo/a12a3b46-7443-11ea-a04d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основные производители и потребители нефти должны выработать решения для смягчения ситуации на рынке. Об этом 1 апреля на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Мы вместе с основными производителями и потребителями должны будем выработать решения, которые смягчат ситуацию на рынке, — цитирует ТАСС главу государства.

Ранее на том же совещании российский лидер сообщил, что сильный ценовой всплеск на рынке нефти неизбежен, если отрасль будет недофинансирована, а работа по новым месторождениям прекращена, писал NEWS.ru.

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 31 марта опустилась до $13 за баррель. Стоимость партий Urals c поставкой в Средиземноморье достигла отметки в $15,25 за баррель, что стало минимумом с июня 1999 года.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее, объяснили эксперты.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.