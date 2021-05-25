Путин разорвал налоговое соглашение с Нидерландами

https://static.news.ru/photo/331912a2-6e53-11eb-85eb-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Это соглашение действовало с 1996 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанное в городе Москве 16 декабря 1996 года, — говорится в законе.

Вопрос о денонсации соглашения с Нидерландами возник после того, как Москва не смогла договориться с Амстердамом об изменении его условий, в частности о повышении ставки налога на прибыль на дивиденды и проценты у источника до 15%.

Ранее денонсацию этого соглашения поддержала Госдума. В январе 2021 года Минфин РФ обнародовал список из 34 государств, с которыми ведомство достигло договорённости по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН). Все страны являются участницами многосторонней конвенции по соблюдению мер, относящихся к договорам в данной сфере. Они предполагают противодействие размыванию налоговой базы и выводу доходов из-под налогообложения (конвенция MLI), а также борьбу с агрессивной оптимизацией налогообложения в мире. Москва ратифицировала MLI в мае 2019 года. В 2020 году, после требований Кремля «в ручном режиме», минуя механизмы MLI, пересмотрели СОИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом.