Госдума поддержала денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

https://static.news.ru/photo/e0af078e-b253-11eb-ada0-96000091f725_660.jpg Фото: Mara Brandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Госдума поддержала денонсацию соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, сообщает ТАСС.

В январе 2021 года Минфин РФ обнародовал список из 34 государств, с которыми ведомство достигло договорённости по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН). Все страны являются участницами многосторонней конвенции по соблюдению мер, относящихся к договорам в данной сфере. Они предполагают противодействие размыванию налоговой базы и выводу доходов из-под налогообложения (конвенция MLI), а также борьбу с агрессивной оптимизацией налогообложения в мире. Москва ратифицировала MLI в мае 2019 года. В 2020 году, после требований Кремля «в ручном режиме», минуя механизмы MLI, пересмотрели СОИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом.

В скором времени Министерство финансов предложит изменения в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. Внесение корректив позволит охватить свыше 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну страны.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Нидерланды сопротивляются пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения, но Россия придерживается жёсткой позиции.