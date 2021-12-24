Путин прокомментировал проблему «Роснано», назвав компанию жизнеспособной

Компания «Роснано» является жизнеспособной, и у её нового руководства есть карт-бланш на изучение проблемы. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, признав, что в целом проблема компании остаётся непростой. Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте Первого канала.

Надо, чтобы компания, а не государство, поработала со своими кредиторами, — подчеркнул президент.

Ранее политолог Марат Баширов сообщил, что госкомпания «Роснано», ранее возглавляемая Анатолием Чубайсом, находится на грани банкротства. Погасить свои долги перед кредиторами она без помощи государства не может. В финансовой отчётности «Роснано» за первое полугодие 2021 года говорилось, что компания обсуждает вопрос о предоставлении дополнительного финансирования со стороны акционера — государства. Предполагается, что без этой помощи она будет не в состоянии обслуживать долг.

Позднее стало известно, что правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности «Роснано», в том числе по выходу из «исторического проектного портфеля». При этом варианты повышения эффективности работы компании не предусматривают невыполнения её долговых обязательств. При этом после того как МосБиржа прекратила торги облигаций «Роснано», телеведущий Владимир Соловьёв вспомнил выступление Анатолия Чубайса, который уверял сотрудников, что денег у них «очень много», и обратился к Чубайсу с просьбой объяснить происходящее.