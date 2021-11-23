Минфин РФ впервые прокомментировал ситуацию с «Роснано»

Правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности госкорпорации «Роснано», в том числе по выходу из «исторического проектного портфеля». При этом варианты повышения эффективности работы компании не предусматривают невыполнения её долговых обязательств, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

В настоящий момент АО «РОСНАНО» продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства, — подчёркивается в сообщении.

Кроме того, правительство приняло решение изменить состав совета директоров «Роснано» в целях совершенствования операционной деятельности компании.

19 ноября МосБиржа приняла решение о приостановке торгов всеми облигациями «Роснано». После этого в компании сообщили, что провели встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. В ходе неё обсуждались сценарии реструктуризации долгов в интересах кредиторов. В сообщении компании отмечалось, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок.

Ранее политолог Марат Баширов сообщил, что госкомпания «Роснано», ранее возглавляемая Анатолием Чубайсом, находится на грани банкротства. Погасить свои долги перед кредиторами она без помощи государства не может. В финансовой отчётности «Роснано» за первое полугодие 2021 года говорилось, что компания обсуждает вопрос о предоставлении дополнительного финансирования со стороны акционера — государства. Предполагается, что без этой помощи она будет не в состоянии обслуживать долг.