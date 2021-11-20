«Роснано» – банкрот»: политолог рассказал о долгах госкомпании

Российская госкомпания «Роснано», ранее возглавляемая Анатолием Чубайсом, находится на грани банкротства. Погасить свои долги перед кредиторами она без помощи государства не способна. Об этом в своём Telegram-канале рассказал политолог Марат Баширов.

Фактически «Роснано» — банкрот и покрыть его долги может только государство за счет наших с вами налогов, — написал он.

По словам эксперта, при Чубайсе компания заняла деньги, неизвестно на какие цели потратила, а теперь её новому менеджменту необходимо рассчитываться с кредиторами. Однако у «Роснано» нет ни средств, «ни доходного результата от проектов, придуманных при Чубайсе».

Накануне госкомпания сообщила на своём сайте о прошедшей встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций. На ней обсуждались финансовые результаты деятельности корпорации и возможные сценарии реструктуризации. В «Роснано» пришли к выводу, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок».

В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев, — говорится в сообщении.

19 ноября Мосбиржа приостановила на неопределённый срок торги всеми выпусками облигаций корпорации. Их общая сумма составила 70 млрд рублей. Причину прекращения торгов биржа не указала.

Ранее в финансовой отчётности «Роснано» за первое полугодие 2021 года говорилось, что компания обсуждает вопрос о предоставлении дополнительного финансирования со стороны акционера — государства. Предполагается, что без этой помощи она не будет в состоянии обслуживать долг.

Чубайс покинул «Роснано» в конце 2020 года. После него компанию возглавил первый зампред Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. В Кремле отставку Чубайса объяснили обычной ротацией кадров. В январе 2021 года вступило в силу постановление, обязывающее «Роснано» и другие госкорпорации и публично-правовые компании отчитываться о своей работе перед правительством.