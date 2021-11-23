Соловьёв призвал Чубайса ответить за финансовый крах «Роснано»

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал новость про то, что Мосбиржа прекратила торги облигаций госкорпорации «Роснано». Он вспомнил выступление бывшего руководителя компании Анатолия Чубайса, который уверял сотрудников, что денег у них «очень много». Соловьёв обратился к бывшему председателю с просьбой объяснить происходящее. Видеозапись выступления появилась на официальной странице «Соловьёв LIVE» в YouTube.

Анатолий Борисович, а где здесь ваше выступление, почему вы столько дней молчите? А, некорректно говорить, там уже другой руководитель, ну, конечно. Вы ведь, правда, ни при чём. Это, наверное, неумелое руководство «Роснано» привело к такой трагедии. За несколько лет упустили, а Чубайс всё держал в руках, — рассказал Соловьёв.

Известно, что Чубайс был председателем «Роснано» с момента её основания в 2007 году. Многие критиковали компанию за «туманные» перспективы развития из-за одноимённых технологий.

Ранее стало известно, что правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности госкорпорации «Роснано», в том числе по выходу из «исторического проектного портфеля». При этом варианты повышения эффективности работы компании не предусматривают невыполнения её долговых обязательств.