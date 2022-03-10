Путин: власти решат проблему повышенного спроса на отдельные виды товаров

Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства, что в стране растёт спрос на отдельные виды товаров. Тем не менее, он убеждён в том, что эти вопросы будут решены, сообщает РИА Новости.

Ясно, что в такие моменты повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы и постепенно люди сориентируется, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, просто нет, — подчеркнул Путин.

Правительство России определило перечень товаров и оборудования, ранее ввезённых с страну, вывоз которых запрещается до конца текущего года. Данная мера необходима для обеспечения стабильности на отечественном рынке.

В общей сложности в перечень включено свыше 200 наименований, в числе которых станки для обработки камня и металла, контейнеры, турбины, железнодорожные вагоны и локомотивы, мониторы, проекторы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил на совещании кабмина, что Запад, введя санкции против России, начал экономическую войну. Недружественные РФ страны пытаются создать дефицит товаров в России и принуждают закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталом, отметил он.

Силуанов также отметил, что Запад всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле.