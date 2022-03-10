Силуанов: Запад начал экономическую войну против России

Введя санкции против России, Запад начал экономическую войну и пытается создать дефицит товаров в стране и принуждает закрывать успешно работающие предприятия с иностранным капиталам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с правительством. Стенограмма доступна на официальном сайте Кремля.

За последние две недели западными странами развёрнута, по сути, финансовая и экономическая война против России, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что «Запад объявил дeфолт по своим финансовым обязательствам перед Россией и зaморозил наши золотовалютные резервы». Силуанов также считает, что Запад всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле.

По его мнению, в этих условиях первоочередной приоритет — стабилизировать ситуацию в финансовой системе, обеспечить её бесперебойную работу.

Ранее стало известно, что правительство России выделит до триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Для выполнения распоряжения Минфин вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.