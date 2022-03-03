Стало известно, сколько выделит кабмин из ФНБ на покупку российских акций

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Решение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной поднять ключевую ставку до 20% было «бессмысленным и неумным», считает экономист Василий Колташов. По его мнению, гораздо более эффективным был бы запрет на вывод капитала из российской экономики, пишет АБН.

ЦБ недооценил ситуацию, поэтому область финансов сегодня не выглядит привлекательной. Положение — сложное, и повышение ключевой ставки до 20% было весьма неумным, бессмысленным решением. Нужно было закрыть вывод капитала из...