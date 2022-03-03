Стало известно, сколько выделит кабмин из ФНБ на покупку российских акций
Правительство выделит до триллиона рублей из ФНБ на покупку российских акций
Сергей Князев
Сергей Князев
16:07, 01 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Правительство России выделит до триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Текст документа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. Для выполнения распоряжения Минфин вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.
Минфину России <...> осуществлять в 2022 году приобретение за счёт средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объёме не более одного триллиона рублей, — говорится в документе.
Ранее Мишустин заявил, что власти России введут временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов. Проект соответствующего указа президента РФ Владимира Путина уже готов.
По словам главы кабмина, сейчас иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а политическим давлением. При этом ушедшие с рынка компании не смогут вернуться туда после того, как санкционное давление спадёт, так как их место займут конкуренты. Зато те, кто останутся, могут впоследствии выиграть.