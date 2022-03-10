Кабмин определил перечень временно запрещённых к вывозу из России товаров

Правительство России определило перечень товаров и оборудования, ранее ввезённых с страну, вывоз которых запрещается до конца текущего года. Данная мера необходимо для обеспечения стабильности на отечественном рынке, сообщается на сайте кабмина.

В общей сложности в перечень включено свыше 200 наименований, в числе которых станки для обработки камня и металла, контейнеры, турбины, железнодорожные вагоны и локомотивы, мониторы, проекторы. Вывоз этих товаров и оборудования за рубеж временно ограничен, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазии и Южной Осетии. Для этих случаев предусмотрен разрешительный порядок вывоза с ведома Минтранса, Минпроторга, Минсельхоза и других министерств.

Помимо этого, кабмин своим постановлением ограничил вывоз некоторых лесоматериалов в страны, совершившие недружественные действия в отношении России. Запрет также будет действовать до конца 2022 года.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. В нём глава государства поручил обеспечить в 2022 году запрет на ввоз и вывоз сырья из России по перечням, определяемым правительством. Запрет не коснётся на ввоз и вывоз сырья гражданами для личных нужд.