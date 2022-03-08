Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ВЭД

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Документ касается обеспечения безопасности РФ, говорится в указе. Он опубликован на портале официального опубликования правовых актов РФ.

Президент России поручил обеспечить в текущем 2022 году запрет на ввоз и вывоз сырья из России по перечням, определяемым правительством. Этот запрет не коснётся на ввоз и вывоз сырья, которое перевозится гражданами для личных нужд.

Кабмину поручено в двухдневный срок определить страны, которых касается запрет на ввоз и вывоз определённых видов продукции и сырья.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что США запретят американским компаниям инвестировать в российский Топливно-энергетический комплекс. Байден также сообщил, что США откажется от импорта российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неготовности Евросоюза вводить вслед за США запрет на импорт энергоресурсов из России. Он отметил, что Европа находится в поисках альтернативных поставщиков энергоресурсов.