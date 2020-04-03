Путин одобрил закон о кредитных каникулах из-за пандемии

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о кредитных каникулах из-за пандемии коронавируса.
Согласно документу, заёмщики смогут обратиться в банк для получения отсрочки. Причиной для такого обращения может стать существенное снижение доходов за предыдущий месяц (более 30%).
Для получения каникул необходимо предоставить банку справку в течение 90 дней.
Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств из-за пандемии коронавируса. Госдума рассматривала документ в экстренном порядке.
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