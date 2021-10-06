Путин оценил масштабы газового транзита через Украину

Президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию энергетики, на котором оценил уровень поставок российского газа через ГТС Украины. По его словам, в нынешнем году страна намерена превысить свои обязательства по поставкам газа, но наращивание поставок будет невыгодным. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент уточнил , что "Газпром" за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину на 8% и превысит свои обязательства в этой сфере. В то же время дальнейшее увеличение транзита газа через Украину будет невыгодным, поскольку поставки через новые системы обойдутся дешевле примерно на $3 млрд в год.

Мы видим всякие спекуляции на тему газотранспорта через Украину, но Россия поставляет через нее 40 млрд кубометров газа в год, - подчеркнул президент.

Ранее генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон потребовал сохранить транзит газа через страну в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска «Северного потока — 2». Он добавил, что это решение должны поддержать все партнёры Украины на международной арене.