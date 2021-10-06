Путин оценил масштабы газового транзита через Украину

Президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию энергетики, на котором оценил уровень поставок российского газа через ГТС Украины. По его словам, в нынешнем году страна намерена превысить свои обязательства по поставкам газа, но наращивание поставок будет невыгодным. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент
Мы видим всякие спекуляции на тему газотранспорта через Украину, но Россия поставляет через нее 40 млрд кубометров газа в год, - подчеркнул президент.
Ранее генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон потребовал сохранить транзит газа через страну в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска «Северного потока — 2». Он добавил, что это решение должны поддержать все партнёры Украины на международной арене.