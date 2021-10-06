16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Украина просит ЕС и США сохранить транзит российского газа через неё

11:33, 06 октября 2021
Украина просит ЕС и США сохранить транзит российского газа через неё Фото: facebook.com/tsoua2020
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Киев настаивает на сохранении транзита газа через свою территорию в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Северный поток — 2». Это решение должно быть поддержано всеми партнёрами Украины, заявил на своей странице в Facebook генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Макогон напомнил, что трансатлантическое сообщество неоднократно давало понять, что не позволит России применять оружие против Украины или Европы. Он также сообщил, что принял участие в заседании политического комитета НАТО по энергетической безопасности, где заявил, что энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евро-атлантического региона.

Необходимо обратить внимание на три момента: никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для «Северного потока — 2», гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год, соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности — без искусственного создания «узких мест», без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием, — написал Макогон.

Он отметил, что эти шаги должны быть поддержаны всеми партнёрами Украины в сфере энергетической безопасности поставок газа, и подчеркнул, что Россия намерена ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и взорвать основы трансатлантического союза.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что Россия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о готовности сотрудничать, однако в этом вопросе многое будет зависеть от политики Киева и спроса на газ в Европе. По его мнению, России выгодно снабжать часть европейских потребителей именно через территорию Украины.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео