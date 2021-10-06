Украина просит ЕС и США сохранить транзит российского газа через неё

Киев настаивает на сохранении транзита газа через свою территорию в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска газопровода «Северный поток — 2». Это решение должно быть поддержано всеми партнёрами Украины, заявил на своей странице в Facebook генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Макогон напомнил , что трансатлантическое сообщество неоднократно давало понять, что не позволит России применять оружие против Украины или Европы. Он также сообщил, что принял участие в заседании политического комитета НАТО по энергетической безопасности, где заявил, что энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евро-атлантического региона.

Необходимо обратить внимание на три момента: никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для «Северного потока — 2», гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины в объеме не менее 45 миллиардов кубометров в год, соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности — без искусственного создания «узких мест», без необоснованного бронирования мощностей, с прозрачным тарифообразованием, — написал Макогон.

Он отметил, что эти шаги должны быть поддержаны всеми партнёрами Украины в сфере энергетической безопасности поставок газа, и подчеркнул, что Россия намерена ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и взорвать основы трансатлантического союза.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что Россия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о готовности сотрудничать, однако в этом вопросе многое будет зависеть от политики Киева и спроса на газ в Европе. По его мнению, России выгодно снабжать часть европейских потребителей именно через территорию Украины.