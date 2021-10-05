В Госдуме заявили о заинтересованности РФ в транзите газа через Украину

Глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный заявил, что Россия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года. По его словам, транзит возможен на выгодных для обеих сторон условиях, сообщает РИА Новости.

Да, мы <...> заинтересованы в сохранении транзита газа на выгодных для обеих сторон условиях, в том числе [чтобы] вернуться к разговору о поставках газа на Украину: она нуждается в российском газе, потому что другого газа, кроме российского, там нет, — подчеркнул Завальный.

Транзитный контракт на пять лет, заключённый Москвой и Киевом в 2019 году, предусматривает прокачку «Газпромом» 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Завальный напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о готовности сотрудничать, призывая к «нормальному <...> взаимодействию между странами».

В вопросе транзита газа после 2014 года многое будет зависеть от политики Киева и спроса на газ в Европе, считает Завальный. По его мнению, России выгодно снабжать часть европейских потребителей именно через территорию Украины.

Ранее стало известно, что поставки газа по газопроводу «Северный поток — 2» будут дешевле, чем транзитом через территорию Украины. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Он добавил, что Варшава будет противодействовать остановке поставок через Украину, используя экономические аргументы.